    31 декабря 2019, 20:03

    Медведев ввел новые правила содержания животных

    Нина Петлинова

    Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила содержания животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
    Медведев ввел новые правила содержания животных

    В соответствии с постановлением, чтобы содержать животных, которые задействованы в культурно-зрелищных мероприятиях, необходимо иметь в собственности специальное здание или помещение. В нем должно находится все необходимое для зверей оборудование. Ухаживать за животными должен специальный человек с высшим ветеринарным образованием.

    Кроме того, без разрешения ветеринара зверям запрещается давать лекарственные препараты, которые повышают их эффективность во время выступлений на любых культурно-развлекательных мероприятиях.

    Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года всех цирковых животных, которые уже закончили выступать на арене, будут обеспечивать пожизненным содержанием. Об этом сообщил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.