Медведев ввел новые правила содержания животных

В соответствии с постановлением, чтобы содержать животных, которые задействованы в культурно-зрелищных мероприятиях, необходимо иметь в собственности специальное здание или помещение. В нем должно находится все необходимое для зверей оборудование. Ухаживать за животными должен специальный человек с высшим ветеринарным образованием.

Кроме того, без разрешения ветеринара зверям запрещается давать лекарственные препараты, которые повышают их эффективность во время выступлений на любых культурно-развлекательных мероприятиях.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года всех цирковых животных, которые уже закончили выступать на арене, будут обеспечивать пожизненным содержанием. Об этом сообщил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.