Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и его супруга Светлана посетили рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Председатель правительства уже не в первый год встречает Рождество в этом столичном храме в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщило РИА «Новости».
Служба началась в 23:00. Ее возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба длилась около двух часов.
В одном из главных храмов России собрались тысячи верующих. Во время службы супруги Медведевы были окружены учащимися воскресных школ.
Русская православная церковь в ночь на 7 января отмечает один из своих главных праздников — Рождество Христово. В эту же дату празднуют Сербская, Польская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви и монастыри Афона. Исповедующие католицизм восточного обряда и часть протестантов, которые живут по юлианскому календарю, также отмечают Рождество Христово в эту ночь.