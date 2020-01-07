Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя

Служба началась в 23:00. Ее возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба длилась около двух часов.

В одном из главных храмов России собрались тысячи верующих. Во время службы супруги Медведевы были окружены учащимися воскресных школ.

Русская православная церковь в ночь на 7 января отмечает один из своих главных праздников — Рождество Христово. В эту же дату празднуют Сербская, Польская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви и монастыри Афона. Исповедующие католицизм восточного обряда и часть протестантов, которые живут по юлианскому календарю, также отмечают Рождество Христово в эту ночь.