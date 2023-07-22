Общество 22 июля 2023, 07:24 Медведев вспомнил хит Green Day после шутки Байдена Медведев вспомнил хит American Idiot рок-группы Green Day после шутки Байдена про ИИ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил трек группы Green Day — American Idiot после того, как американский президент Джо Байден пошутил, что на самом деле он является искусственным интеллектом. Об этом Медведев написал в Twitter.

American Idiot стал седьмым номерным альбомом Green Day, который вышел еще в 2004 году. В альбом вошел одноименный трек, ставший хитом музыкального коллектива на выступлениях.

Реклама

«Когда вы решили послушать песню Green Day из одноименного альбома 2004 года, то поймете, что именно имел ввиду Джо в своих словах про искусственный интеллект», — написал политик.

Во время выступления в Белом доме в пятницу Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Присутствующие на мероприятии журналисты поддержали смехом американского лидера.