Общество 23 февраля 2023, 12:39 Медведев в День защитника Отечества заявил, что за Россией — будущее Зампред Совбеза РФ Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества РИА «Новости»

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Россиян с Днем защитника Отечества поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что время требует от каждого гражданина страны самоотверженного служения Родине.

«Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России», — написал он.

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Медведев подчеркнул, что сегодня, как и много лет назад, Россия дает решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму. Слова особой благодарности он выразил тем, «кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу».

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«Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами — будущее! С праздником!» — заключил он.

Ранее россиян с праздником поздравил глава государства Владимир Путин. Защитников Отечества поздравили и космонавты Роскосмоса с МКС.