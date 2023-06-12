Общество 12 июня 2023, 11:32 Медведев в День России рассказал, что станет с майданом Незалежности Зампред Совбеза Медведев назвал майдан Незалежности в Киеве будущей площадью России Unsplash

Читать 360tv в

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев необычно поздравил жителей страны с Днем России. В своем Telegram-канале он опубликовал изображение площади Независимости в Киеве с развевающимся над ней российским триколором.

«Майдан незалежності. Скоро — площадь России», — написал политик.

Реклама

Ранее Медведев в ироничной форме ответил на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. На своей странице в соцсети он попросил выслать точные координаты будущего предприятия.

С Днем России соотечественников уже поздравил врио главы ДНР Денис Пушилин, отметив, что этот праздник жители Донбасса впервые отмечают в составе РФ. Свои поздравления и пожелания выразили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Также россиян поздравили космонавты, свое видеообращение они записали на борту МКС. Командир экспедиции Сергей Прокопьев отметил, что 12 июня в стране отмечают один из самых важных праздников для всех россиян.