Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, чиновницу арестовали 25 ноября этого года по решению Пресненского суда Москвы. Против нее возбудили дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий», которые оцениваются в 58 миллионов рублей.

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Согласно материалам следствия, Ирина Голосная способствовала уклонению от налогов компании «Альфа-групп». По словам ее адвоката, ущерб был нанесен подзащитной не предумышленно, и у нее не было корыстных мотивов.

На следующий день 26 ноября Московский городской суд отменил решение об аресте, а уголовное дело было закрыто первым зампрокурора Москвы Олегом Манаковым.

По словам представителя столичной прокуратуры, это было сделано по причине того того, что следствие проходило с нарушениями требований УПК.