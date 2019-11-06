Медведев уволил замглавы Минприроды Логинова

Пост министра природных ресурсов и экологии Логинов занимал с 30 ноября 2018 года. Он контролировал и координировал работу Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Кроме того, ему подчинялся Департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

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До того как занять министерское кресло, Логинов руководил Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области. За свою работу он был награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

По неподтвержденным данным, Логинов подал в отставку по собственному желанию. Кто займет его пост, пока не известно.