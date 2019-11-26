Медведев упомянул «не богатых» в ответ на идею убрать НДФЛ малоимущим

Медведев сообщил, что такой проект действительно рассматривался в правительстве, однако назвал эту тему очень чувствительной и требующей серьезной проработки.

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«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим», — указал глава правительства.

Медведев разъяснил, что некоторые граждане могут необоснованно отнести себя к малоимущим и сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать».

О возможности освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, стало известно в апреле текущего года. Граждане, которые попадали под данную категорию должны были иметь доход после вычета подоходного налога ниже прожиточного минимума (то есть зарплата должна быть менее 13 тысяч рублей).