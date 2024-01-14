Общество 14 января 2024, 16:31 Медведев указал на зависимость соцсети Х от «украинофильской позиции» Запада Медведев жестко отреагировал на маркировку о «фейках» под его постом в соцсети Х IMAGO/Guido Schiefer/globallookpress

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился тому, что его пост в социальной сети Х маркировали как «фейк». В новой публикации политик списал это на «украинофильскую позицию» западных властей.

Речь идет о посте Медведева, в котором он предупредил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Под этим материалом появились примечания сообщества с критикой и сомнениями по поводу слов политика.

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«Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что именно поэтому администрация соцсети разрешает украинским ботам «публиковать разную чушь» в качестве комментариев к очевидным темам. Медведев также посоветовал уделить внимание судьбе блогера Гонсало Лиры — американца, умершего из-за бесчеловечного отношения в украинской тюрьме.

В том же посте, где Медведев предупредил Британию о последствиях размещения на Украине своих военных, политик высказался и о визите премьера Соединенного Королевства Риши Сунака в Киев. Политик задался вопросом, как бы отреагировала западная общественность, если бы во время поездки Сунака центр украинской столицы обстреляли, как это случилось в Белгороде 30 декабря.