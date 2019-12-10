Медведев указал на принципы равноправия и взаимовыгоды в интеграции с Белоруссией

По данным издания, соответствующее заявление глава правительства сделал во время обращения к участникам конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Медведев заверил, что Москва намерена укреплять добрососедские и дружественные отношения, которые сложились с Минском. Он напомнил, что Россию и Белоруссию связывает совместная история, язык, культура, а также общность нравственных и духовных ценностей.