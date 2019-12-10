  • Медведев указал на принципы равноправия и взаимовыгоды в интеграции с Белоруссией

    10 декабря 2019, 13:14

    Артур Блянихов

    Российский премьер Дмитрий Медведев обозначил готовность РФ развивать интеграцию с республикой Беларусь на принципах совместной выгоды и равноправия. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    По данным издания, соответствующее заявление глава правительства сделал во время обращения к участникам конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Медведев заверил, что Москва намерена укреплять добрососедские и дружественные отношения, которые сложились с Минском. Он напомнил, что Россию и Белоруссию связывает совместная история, язык, культура, а также общность нравственных и духовных ценностей.