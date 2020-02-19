Медведев рассказал о начале своей политической карьеры

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был старшим товарищем и учителем для зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Благодаря Собчаку он пришел в политику.

Медведев рассказал на своей странице в Facebook, как слушал лекции Анатолия Собчака и работал с ним на одной кафедре в университете.

«Для меня Анатолий Александрович — коллега, старший товарищ, учитель. <…> Благодаря ему пришел в политику», — написал зампред Совета безопасности в 20-ю годовщину смерти Собчака.

Он заметил, что в 90-е годы в Санкт-Петербурге «было много тяжелой работы», а решения требовались неординарные. Собчак действовал решительно, но избегал радикализма и популизма.

Смерть Анатолия Собчака в 2000 году, признал Медведев, «стала настоящим шоком» как для него самого, так и для многих российских политиков.

«Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России. Анатолий Александрович останется в нашей памяти настоящим профессионалом, блестящим политиком, порядочным, честным человеком», — заключил Дмитрий Медведев.

Анатолий Собчак возглавил Санкт-Петербург в июне 1991 года и был мэром города четыре года. В 2000 году он скончался в Калининградской области из-за острой сердечной недостаточности. День памяти политика пройдет в Северной столице 19 февраля.

В команде Собчака Медведев работал вместе с Владимиром Путиным в 1990–1996 годах. До 15 января 2020 года он был премьер-министром России, а с 2008 по 2012 год занимал пост президента страны.