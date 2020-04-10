Удаленка станет нормой? Медведев рассказал о юридических новшествах из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса заставляет юристов взглянуть по-новому даже на устоявшиеся явления. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя в пример удаленную работу.

«Например, встает вопрос о том, вообще не превратится ли удаленная занятость и вот такое удаленное общение, как у нас с вами, из исключения в норму? Если это произойдет, то, очевидно, сотрутся те веками существовавшие грани между наемным трудом и договором подряда, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени», — сказал Медведев на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 1/2: Законы коронавируса», его цитирует РИА «Новости».

По словам Медведева, это не просто изменение режима работы. Сотрудник в таком случае сам несет ответственность за безопасность и комфорт рабочего места.

Зампред Совбеза обратил внимание, что работник в значительной степени больше не будет находиться под властью работодателя в трудовых отношениях.

Из-за эпидемии коронавируса работников в России, по возможности, перевели на удаленный режим. Кроме того, дистанционно сейчас учатся студенты и школьники.