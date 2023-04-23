Общество 23 апреля 2023, 14:55 Медведев рассказал, чем для Запада обернется тотальный запрет экспорта в Россию Зампред Совбеза Медведев пригрозил остановить поставки товаров в страны G7 РИА «Новости»

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Полный запрет на экспорт товаров в Россию, который хотят ввести страны G7, приведет к ответным мерам со стороны России, в частности могут прекратиться поставки продукции по наиболее чувствительным категориям в государства «Большой семерки». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему», — отметил политик.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в G7 обсуждают идею ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию. По данным агентства, такую возможность рассматривают ключевые союзники Украины. Обсуждение ведется в преддверии майского саммита G7 в Японии.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с «360» высказал мнение, что если Запад решит ввести полный запрет на экспорт в Россию, то навредит сам себе. Он напомнил, что поставки товаров уже значительно сократились, при этом РФ не испытывает проблем с продукцией и развивает собственные производства.