Медведев прокомментировал летние акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал несогласованные акции протеста, проходившие в Москве этим летом. По его словам, несоблюдение законодательства может перерасти в «бунт бессмысленный и беспощадный».

«То, что во Франции — «желтые жилеты», у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный. Об этом государство должно думать», — сказал премьер во время большого интервью российским телеканалам.

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Он добавил, что «если есть [протестные] настроения, значит их что-то создает, это очевидно».

Говоря о резонансе, который вызвало задержание актера Павла Устинова и журналиста Ивана Голунова, а также предвыборная кампания в Мосгордуму, глава правительства сказал, что «следил за тем, как события развиваются».

«Очевидно, что там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, их надо учитывать и каким-то образом что-то менять. Но в целом это вызвало мощный запрос на справедливость», — заявил Медведев.

Этот запрос, продолжил премьер, «вылился в том числе в различные акции».

«Само по себе это, наверное, совершенно нормально… Но заявлять о своем мнении надо все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами», — подчеркнул он.

Политик добавил, что заявленные проблемы «ни в социальных сетях, ни на площади» решить невозможно.