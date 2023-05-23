Общество 23 мая 2023, 15:06 Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс Медведев: украинских диверсантов нужно не брать в плен, а уничтожать как крыс РИА «Новости»

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Украинских диверсантов, которые предпринимают попытки атак на российскую территорию, нужно не брать в плен, а уничтожать как крыс, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал ликвидацию участников ДРГ в Белгородской области, сообщило РИА «Новости».

«Что касается этих отморозков — иначе назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — подчеркнул он.

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Режим КТО ввели в Белгородской области 22 мая. В результате российские военные ликвидировали более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим перешел к террористическим акциям против мирных жителей России из-за потери Артемовска.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обращал отдельное внимание на большое количество фейков. По его словам, против региона идет настоящая информационная война. Он призвал не поддаваться панике.