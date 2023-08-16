Общество 16 августа 2023, 18:18 Медведев призвал поощрять отличившихся работников и руководителей ОПК Медведев заявил о важности поощрения отличившихся работников и руководителей ОПК РИА «Новости»

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Отличившихся специалистов и руководителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) необходимо поощрять и награждать недавно учрежденным званием заслуженного оружейника. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Его процитировал ТАСС.

Зампред Совбеза напомнил, что президент России Владимир Путин недавно подписал указ о создании почетного звания «Заслуженный работник ОПК».

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«Я попросил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что сейчас поощрение специалистов имеет особое значение. По его словам, отечественный ОПК справился с обеспечением всех потребностей специальной военной операции. Доказательством тому послужила представленная на форуме «Армия-2023» современная военная техника, констатировал Медведев.

Как уточнили «Известия», документ об установлении звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса» обнародовали 9 августа.