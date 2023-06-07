Общество 07 июня 2023, 10:25 Медведев призвал остановить ВСУ и перейти в наступление Медведев: России нужно остановить врага, а потом начать наступление РИА «Новости»

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У властей Украины нет другого выбора, кроме как пытаться изображать обещанное Западу наступление. Если этого не произойдет, от Владимира Зеленского и его приближенных быстро избавятся, заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Выбор у киевского режима отсутствует. <…> Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни», — пояснил он.

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В противном случае по словам Медведева, «всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль» после донесений от агентуры США, которая уже давно руководит СБУ. На фоне этого у властей Украины нет вариантов, кроме как отправлять на погибель тысячи отмобилизованных.

Вместе с тем, как подчеркнул зампред Совбеза, недооценивать противника ни в коем случае нельзя.

«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли», — заметил он.

Учитывая это, по его словам, важно максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. При том, что у ВС России для этого имеются все возможности, плюс есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление», — выразил уверенность Медведев.