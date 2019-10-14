Медведев пригрозил губернаторам наказанием за искажение статистики

Глав регионов будет ждать наказание за недостоверную информацию в сфере здравоохранения. В частности, меры будут касаться отчетности по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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По его словам, раньше региональные власти довольно часто вносили изменения в нормативные акты, искажая данные о смертности граждан из-за онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова», — цитирует Медведева «Интерфакс».

По словам премьер-министра, статистику искажали специально, чтобы «не прилетело по голове». Такую практику вранья нужно прекращать.

«Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — пояснил он.

Он также отметил, что смертность от подобных заболеваний выросла в 36 регионах России. Такой показатель вызывает определенные опасения, поэтому необходимо обсудить причину роста смертности и возможные меры для уменьшения числа.

Несмотря на это, Медведев также подчеркнул, что в 49 регионах наоборот специалисты зафиксировали снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Он добавил, что в России необходимо сократить на четверть показатели смертности к 2024 году. На эти цели из бюджета выделили 11,6 миллиарда рублей.