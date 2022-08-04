Медведев предупредил США о последствиях провокационного визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подрывает международную безопасность в Азии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал эту поездку злонамеренной провокацией и выходкой американских властей.

«США сделали все, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги. Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем все это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом», — подчеркнул он в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание, что Штаты использовали двусмысленную риторику, заявляя, что они якобы выступают за единый Китай, но в то же время выражая поддержку Тайваню в его в стремлении «выстраивать независимое государство». Медведев добавил, что США таким образом «науськивают» сепаратистов, но формально выступают за невмешательство в дела КНР.

«Самолет с официальной делегацией никто не планировал сбивать и даже принудительно сажать на другом аэродроме. Подобные радикальные меры не соответствуют миролюбивым установкам наших китайских друзей», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ предупредил, что Китай не поддается на провокации, но его терпение не безгранично. Уже сейчас очевидно, что из-за действий Пелоси обстановка вокруг Тайваня обострилась, заключил он.