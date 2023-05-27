Общество 27 мая 2023, 11:16 Медведев предсказал будущее Украины с помощью мема Медведев опубликовал мем о стремлении Украины в клуб западных стран РИА «Новости»

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале мем, описав ситуацию, в которой сейчас оказались власти Украины. Киевский режим так стремится в клуб западных стран, но итог этого будет совсем не таким, как хотелось бы президенту Владимиру Зеленскому и его соратникам, намекнул политик.

Верхняя часть картинки представляет прошлое. Украина стоит в окружении США, Великобритании, Евросоюза и НАТО, которые обещают: «Ты скоро будешь одним из нас».

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Ниже изображено настоящее: Украина уже среди Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии и Сирии. И теперь эти государства говорят ей, что она скоро будет одной из них.

По теме устремлений Украины в НАТО и ЕС неоднократно высказывались западные политики. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что республика навряд ли присоединится к блоку в обозримом будущем.