Медведев предложил платить за переработки

Он напомнил, что сегодня по Трудовому кодексу работники с ненормированным графиком имеют возможность брать дополнительный отпуск на три дня. Но такой тип компенсации нравится не всем.

Поэтому в качестве компенсации сотрудники могут получать дополнительные выплаты.

«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — заявил Медведев.

Заместитель главы Совета безопасности подчеркнул, что само понятие «ненормированный рабочий день» появилось еще во времена Советского Союза, но тогда им пользовались только государственные служащие. Сегодня этот термин получил более широкое толкование — и это вызывает беспокойство.

Дмитрий Медведев не в первый раз выдвигает инициативы внести коррективы в трудовое законодательство. Он не исключал, что в будущем россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Но для начала нужно внести корректировки в документы, регулирующие рынок труда. В частности, ввести понятия «удаленная работа» и «занятость с гибким графиком». После этого можно изучать возможности перехода на сокращенную трудовую неделю с сохранением объема зарплат и роста производительности.