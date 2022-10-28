Медведев пожелал Маску преодолеть идеологическую диктатуру в Twitter | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:55 Медведев пожелал Маску преодолеть идеологическую диктатуру в Twitter Зампред Совбеза РФ Медведев пожелал Маску удачи после покупки Twitter Википедия

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, пожелав изменить Twitter к лучшему. Запись политик сделал в соцсети, отметив аккаунт бизнесмена. Там же он рекомендовал американцу прекратить финансировать спутниковую систему Starlink на Украине.

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывай уже с этим бизнесом Starlink на Украине», — написал Медведев.

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В минувший четверг, 27 октября, Маск завершил сделку по покупке Twitter. Он приобрел компанию за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он приобрел соцсеть, потому что для будущего крайне важна площадка для обсуждения самого широкого спектра вопросов в здоровом ключе.

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Ранее Медведев сделал Маску неожиданное приглашение. В ответ на высказывание миллиардера о положении дел в Артемовске (ДНР) зампред Совбеза предложил ему увидеться в Москве в день победы, сообщило ИА Nation News.