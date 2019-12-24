Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

«Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», — указал Медведев.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя выступили с инициативой установить прямой запрет на оборот аналогов насвая и снюса. Также было предложено практически в пять раз увеличить штрафы за их сбыт.

Также депутат от «Единой России» Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете на торговлю сосательными и жевательными смесями с никотином или его производными.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что усилил меры по выявлению и пресечению торговли аналогов запрещенного снюса, который продают под видом карамели, леденцов или жевательной резинки.