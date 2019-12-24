    24 декабря 2019, 22:19

    Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

    Александра Каширина

    Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел пресечь незаконный сбыт некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе и в Сети. Об этом премьер-министр сообщил на свей странице «Вконтакте».
    Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

    «Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», — указал Медведев.

    Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя выступили с инициативой установить прямой запрет на оборот аналогов насвая и снюса. Также было предложено практически в пять раз увеличить штрафы за их сбыт.

    Также депутат от «Единой России» Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете на торговлю сосательными и жевательными смесями с никотином или его производными.

    Роспотребнадзор ранее сообщал, что усилил меры по выявлению и пресечению торговли аналогов запрещенного снюса, который продают под видом карамели, леденцов или жевательной резинки.