Медведев пообещал сохранить льготы СССР

В ходе работы проходящего в Москве XIX Съезда Медведев с однопартийцами обсудили тревоги граждан, связанные с изменением законодательства. Россиян эта тема волнует. В ходе обсуждения Медведев подчеркнул, что одним из главных моментов, на который он обратил внимание российского правительства, было то, что подобного рода документы не должны утратить силу.

«Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен. Даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет, не имеет никакого значения, когда он принимался», — подчеркнул премьер-министр.

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Он добавил, что все нормативно-правовые акты, принятые в советские времена на всех уровнях, сохранят свое действие. Нормы будут действовать до тех пор, пока не будет принят замещающий их документ.

«Пусть никто не волнуется, все будет нормально. Хуже никому не сделаем», — заверил Медведев.