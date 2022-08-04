Медведев пообещал отомстить YouTube за удаление канала Гоблина

Лишившегося YouTube-канала блогера и переводчика Дмитрия Гоблина Пучкова поддержал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в комментариях на странице блогера во «Вконтакте».

В своем заявлении Медведев пообещал, что обязательно отомстит видеохостингу за необоснованную блокировку канала.

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев.

Источник фото: «ВКонтакте»

Об удалении своего YouTube-канала Дмитрий Пучков сообщил в социальных сетях. Он пояснил, что администрация видеохостинга объяснила свое решение «нарушением правил сообщества». Но в чем оно заключается — неизвестно.

Сам блогер заявил, что удаление своего канала он ждал. Поэтому еще полтора года назад перенес все ролики на RuTube, в «Яндекс» и во «ВКонтакте».

По его словам, «страйк» от YouTube был только вопросом времени. Пучков подчеркнул, что российским сегментом видеохостинга занимаются украинские модераторы. Поэтому ничего удивительного в удалении канала он не видит. Добиваться восстановления Пучков тоже не намерен. Блогер пояснил, что это чужая организация, в чужой стране. Чего можно добиться разбирательством, он не понимает.