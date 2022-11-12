Общество 12 ноября 2022, 17:11 Медведев пообещал, что Россия продолжит возвращать свои исконные земли Зампред Совбеза Медведев: возвращение Россией своих исконных земель продолжится РИА «Новости»

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Россия продолжит возвращение своих исконных земель. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия может в одиночку уничтожать мощного врага или вражеские союзы. В повседневной рутине, по словам Медведева, под влиянием сложных военных решений «стали затираться исключительно важные результаты этого года».

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«Хочу напомнить, <…> что это именно Россия защищает своих граждан и что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится», — высказался политик.

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Он подчеркнул, что именно Россия сейчас формирует будущий миропорядок, а не США с Великобританией или «темным Киевом». По его мнению, страна ведет боевую работу и старается сохранять жизни военнослужащих и мирного населения. Противник не считается с жизнью своих солдат и гражданских, в чем «наша огромная нравственная разница с ними».

Медведев добавил, что Россия пока не использовала весь свой боевой арсенал и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

«И последнее, но не по значению. Только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране победу», — заключил он.

Медведев ранее заявил, что Россия не отказалась от принятого понятия государственного суверенитета.