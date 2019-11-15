Глава правительства России Дмитрий Медведев поддержал предложение об отсрочке от армии для студентов театральных и музыкальных училищ.

Кабмин подготовит документ об отсрочке от армии для обучающихся в театральных вузах и музыкальных училищ, сообщил «Интерфакс».

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Изначально с такой просьбой к властям обратился ректор академии Русского балета Николай Цискаридзе, так как, по его мнению, это не совместимо с профессией. Он обратил внимание на то, что часто между тем, как студент выпустился из училища и попал в театр, когда его оформили в театр, проходит 2-3 месяца, во время которых ему приходится скрываться.

«Некоторое время назад у нас была отменена отсрочка от армии для музыкантов и танцовщиков. Во многих регионах, не только в балете, но и коллективах музыкальных. Когда наступает призывной возраст, сложно получить отсрочку для музыканта, у которого уже поставлены руки, на которого государство потратило огромное количество денег, или для танцовщика, у которого поставлено все тело», — объяснил он.