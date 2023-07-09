Общество 09 июля 2023, 00:48 Медведев передал в дар храму Петра и Февронии икону Медведев передал в дар храму Петра и Февронии икону Божией Матери «Нечаянная радость» РИА «Новости»

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Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в День семьи, любви и верности передал в дар храму Петра и Февронии Муромских икону Божией Матери «Нечаянная радость». Об этом сообщил ТАСС.

Медведев вместе с супругой Светланой посетил церемонию освящения храма в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга. В Ходе мероприятия он передал храму в дар икону. Освятил храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Также политик поздравил присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Медведев заявил, что счастлив присутствовать на освящении храма.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Официальный статус придали празднику указом президента страны Владимира Путина 28 июня 2022 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Они считаются покровителями семьи и брака.

В День семьи, любви и верности в столице заключили брак около тысячи пар, об этом сообщал столичный мэр Сергей Собянин. Он отмечал, что власти города постараются сделать день свадьбы в столице запоминающимся.