Медведев останется председателем «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сохранит свою должность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замсекретаря партии Сергея Перминова.

По данным сайта «Политика сегодня», Перминов уточнил, что Медведев не вошел в список кандидатов в пятерку лидеров на выборы в Госдуму. Тем не менее он останется председателем партии.

Ранее Медведев предупредил однопартийцев о непростой избирательной кампании в Госдуму в этом году и отметил, что у «Единой России» есть все, чтобы победить.