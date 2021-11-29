Медведев объявил о подготовке новых мер в сфере миграционной политики

Совбез подготовит новые меры в сфере миграционной политики, направленные на обеспечение безопасности России и ее экономики. Об этом объявил зампреда Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он призвал вести постоянный мониторинг угроз в регионах мира, которые могут спровоцировать новые волны миграции. Глава Совбеза также отметил, что ситуация на белорусско-польской границе сейчас является одним из самых тяжелых кризисов в Европе. Эти события могут иметь глобальные отсроченные последствия.

Медведев подчеркнул необходимость особого внимания диспропорциям, которые возникают в стране из-за внутренней миграции населения.

«Есть еще одна проблема из сферы миграционной политики, она касается внутренней миграции. По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север», — сказал он.

Он подчеркнул, что на территории России нельзя допускать возникновение этнических анклавов. При этом, по словам Медведева, в последние годы в стране выросла эффективность законодательного регулирования в сфере государственной миграционной политики.

«Но это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей, тем не менее, создает диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания», — заключил он.