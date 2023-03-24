Общество 24 марта 2023, 10:35 Медведев объяснил, почему остался в Twitter Зампред СБ Медведев назвал Twitter оружием врага и полезным ресурсом piqsels

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Англоязычный Twitter полезен в качестве источника получения и продвижения информации. В России не запретили пользоваться им и важно использовать эту возможность, сказал журналистам зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Он объяснил, почему ушел из других соцсетей, но продолжил писать твиты. Дмитрий Медведев назвал Twitter полезной площадкой и заявил, что нужно использовать это оружие врага. Он удивился тому, насколько эффективными бывают посты в нем. В отличие от некоторых других западных соцсетей, эту платформу не запретили в России, а только ввели особый режим управления.

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«Подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают», — сказал зампред Совбеза.

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Дмитрий Медведев назвал Илона Маска, который выкупил Twitter, светочем борьбы за демократию в США и в шутку предложил присвоить ему внеочередное офицерское звание. Ранее Белый дом решил разрушить его бизнес-империю за заявления об Украине и Китае, которые не соответствовали официальной позиции американского правительства.