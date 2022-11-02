Медведев назвал уродами арестованных за подготовку теракта в Уфе студентов | 360°

Общество 02 ноября 2022, 17:36 Медведев назвал уродами арестованных за подготовку теракта в Уфе студентов Медведев заявил, что готовившие теракт в Уфе иностранные студенты — уроды и диверсанты РИА "Новости"

Читать 360tv в

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что страна приняла уродов и диверсантов. Речь идет об иностранных студентах, которые обвиняются в подготовке теракта в Уфе.

Он отметил, что молодые студенты, которые приехали из-за рубежа, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с проводимой Россией политикой.

Реклама

«То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — сказал Медведев.

Реклама

Политик упомянул о гражданах России, которые занимались поджогами военкоматов и осквернением разных государственных объектов, и про убийства украинскими террористами «наших граждан на нашей территории». По его мнению, «отбитые мозги сейчас дело привычное».

«Во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался», — добавил зампред Совбеза.

Накануне Советский районный суд Уфы арестовал четырех молодых людей, которые обвиняются в подготовке диверсий. По предварительным данным, студенты-иностранцы собирались вывести из строя стратегические объекты. Они подожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой.