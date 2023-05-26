Общество 26 мая 2023, 08:45 Медведев назвал «корейский сценарий» раздела предпочтительным для Украины Медведев: для киевского режима предпочтителен «корейский сценарий» раздела Украины РИА «Новости»

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Для киевского режима «корейский сценарий» раздела Украины стал бы более предпочтительным, чем раздел по западным областям страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое мнение политик выразил в комментарии СМИ в ходе визита во Вьетнам, сообщил ТАСС.

«Для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям», — выразил уверенность Медведев.

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О том, что после окончания конфликта украинская сторона может повторить «корейский сценарий», заявлял в начале февраля экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

По его словам, у Украины нет сил для победы, поэтому Запад готов реализовать в регионе концепцию «двух Корей».

С утверждением, что Украине могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель», сообщал и секретарь СНБО страны Алексей Данилов.