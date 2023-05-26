26 мая 2023, 08:45
Медведев назвал «корейский сценарий» раздела предпочтительным для Украины
Медведев: для киевского режима предпочтителен «корейский сценарий» раздела Украины
Для киевского режима «корейский сценарий» раздела Украины стал бы более предпочтительным, чем раздел по западным областям страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое мнение политик выразил в комментарии СМИ в ходе визита во Вьетнам, сообщил ТАСС.
«Для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям», — выразил уверенность Медведев.
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О том, что после окончания конфликта украинская сторона может повторить «корейский сценарий», заявлял в начале февраля экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).
По его словам, у Украины нет сил для победы, поэтому Запад готов реализовать в регионе концепцию «двух Корей».
С утверждением, что Украине могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель», сообщал и секретарь СНБО страны Алексей Данилов.
Дмитрий Медведев
Украина
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