Общество 04 августа 2023, 19:33 Медведев напомнил о превратностях судьбы фразой на латинском Зампред Совбеза Медведев перешел на латынь, говоря о превратностях судьбы РИА «Новости»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил крылатую латинскую фразу Sic fata voluerunt (в переводе — «Так было угодно судьбе»), рассуждая о превратностях судьбы. Комментарий появился в Telegram-канале политика.

«Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну», — написал Медведев.

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Следом он коротко заметил, что Навальный получил 19 лет.

«Sic fata voluerunt», — заключил зампред Совбеза РФ.

Приговор Навальному вынес Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии № 6 Владимирской области. Помимо срока, ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Гособинение просило назначить срок в 20 лет.

Отбывать наказание Навальный будет в колонии особого режима.