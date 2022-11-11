Общество 11 ноября 2022, 16:14 Медведев напомнил о понятии территориального суверенитета в России Зампред СБ РФ Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло РИА «Новости»

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Россия не отказалась от принятого понятия государственного суверенитета. Об этом в Telegram-канале напомнил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все вернется домой, в Россию. У нас никуда не исчезло понятие территориального суверенитета», — написал он.

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Медведев добавил, что тревожность неравнодушных людей объяснима, а паникерство и кликушничество — нет.

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«Не давайте врагу повода для радости, дальнему и ближнему. Почаще напоминайте ему о безграничности и величии Русского мира», — заключил он.

Ранее Медведев сообщил, что одной из причин начала специальной операции на Украине стало намерение властей соседней страны возобновить ядерную программу. Зампред Совбеза отметил, что под угрозой оказались бы сама России и все население Украины.

Также Медведев напомнил, что Россия ведет борьбу за свою жизнь, веру и историю. Государству не нужны чужие земли, однако оно не отдаст никому свою территорию, где жили предки русских людей.