Общество 03 января 2023, 20:32 Медведев исполнил мечту 12-летней девочки из Ижевска в рамках акции «Елка желаний» Зампред Совбеза Медведев исполнил желание ребенка побывать в Третьяковской галерее РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев воплотил в жизнь мечту девочки из Ижевска Екатерины Казун побывать в Третьяковской галерее. Желание ребенка исполнилось в рамках благотворительной акции «Елка желаний», уточнили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Для девочки и ее мамы организовали поездку в Москву на новогодних каникулах. Семья проведет в столице несколько дней.

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«12-летняя Екатерина Казун давно хотела побывать в Третьяковской галерее. Вместе с мамой она написала о своем желании на сайт всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“», — уточнили в пресс-службе.

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Катя увлекается музыкой и учится играть на флейте. Также она любит рисовать.

Президент России Владимир Путин исполнил желание школьницы Александры. Девочка мечтала отправиться в Великий Устюг. Глава государства пообщался по телефону с восьмилетней жительницей Запорожской области. Родители Александры поблагодарили Путина за то, что он исполняет мечты детей, писали «Невские новости».