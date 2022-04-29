Медведев анонсировал принятие нового закона о пребывании иностранцев в России

Российские законотворцы в ближайшее время разработают новый законопроект, регулирующий въезд, пребывание и выезд иностранных граждан из страны. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил заместитель председателя Дмитрий Медведев, написало РИА «Новости».

«Планируется принять законопроект, который будет регулировать миграционные вопросы, связанные с пребыванием иностранных граждан в России. Необходимо провести оценку текущих международных договоров и выяснить их соответствие этому закону», — заявил он.

Медведев уточнил, что масштабная работа уже ведется, но массив законодательства достаточно объемный и требует крайне внимательного к себе отношения, пишет «Газета.ru».

«Если нет острой необходимости, то существует смысл отказаться от заключения новых соглашений», — заявил зампред Совбеза.

Ранее МВД РФ предложило увеличить срок постановки иностранных граждан на миграционный учет с семи до 30 дней.