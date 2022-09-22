Медведей заметили возле дачных участков в Карелии | 360°

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Медведей заметили возле дачных участков в Карелии

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Жители Кондопожского, Сегежского, Сортавальского и Прионежского районов Карелии пожаловались на медведей, которые все чаще стали выходить к дачным участкам. Об этом написал сайт karelinform.ru.

В группе «Костомукшское лесничество» в соцсети «Вконтакте» говорится, что причиной таких визитов животных является не убранный вовремя урожай.

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«Мишки тоже любят полакомиться вкусненьким — их привлекают яблоки, груши, вишни, сливы, черноплодная рябина. Сейчас в Минприроды Карелии обращаются жители Кондопожского, Сегежского, Сортавальского и Прионежского районов — они сообщают о том, что видели медведей на дачных участках и около населенных пунктов, которые находятся рядом с лесом», — сообщили дачники.

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Россиянам напомнили, что во время встречи с медведем не стоит паниковать, убегать или делать резких движений.

Медведи

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