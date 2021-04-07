Медведей стрелка из Новых Вешек забрали в зоопарк Тульской области

Глава крестьянского хозяйства Сергей Рогожин забрал двух гималайских медведей у родных стрелка из Новых Вешек. В скором времени животные окажутся в парке «Епифаново подворье». Оно находится в Тульской области.

«Забрал двух гималайских медведей: мальчик и мальчик», — подтвердил эту информацию «360» сам Рогожин.

Бизнесмен Владимир Барданов устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в конце марта. Они приехали к мужчине домой в Новые Вешки для проведения обысков. Однако предприниматель не пускал никого к себе. В итоге во время штурма в его особняке начался пожар. Когда силовики потушили огонь и вошли внутрь, они обнаружили в одной из комнат погибшего хозяина. Также в его доме найден склад оружия и боеприпасов.

Кроме того, на территории своего загородного дома Барданов держал целый зоопарк: медведей, аллигаторов, енотов, барсука. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова уточнила, что купчие были только на медведей. На остальных животных документов нет. Семья решила отказаться от всего зоопарка.