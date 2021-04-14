Медведь вмешался в учения российских подлодок в Арктике

Белый медведь чуть не сорвал уникальные маневры ВМФ России в Арктике. Он заинтересовался вешкой на льду в том месте, где должна была всплыть атомная подводная лодка. Животное пришлось отгонять. О курьезе, который произошел в экспедиции «Умка-2021», рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время экспедиции, по словам министра, в Арктике прошли учения. Три атомные подводные лодки должны были одновременно вплыть, проломив лед полутораметровой толщины.

«К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно», — поделился подробностями этого случая Шойгу. Его цитирует РИА «Новости». Глава Минобороны добавил, что все прошло удачно: корабли всплыли в радиусе 300 метров, а та вешка, которая заинтересовала полярного медведя, оказалась точно на крыше рубки подводной лодки.

Экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества проходит с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории.