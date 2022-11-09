«Медведь сидел перепуганный». Мама укушенного мальчика встала на защиту цирковой труппы и хищника | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 13:37 «Медведь сидел перепуганный». Мама укушенного мальчика встала на защиту цирковой труппы и хищника Мама укушенного медведем мальчика: ребенок в порядке, а животное испугалось РИА «Новости»

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Мама ребенка, которого укусил медведь в селе Поярково Амурской области, Лилия рассказала «360» о его состоянии. Женщина заявила, что с мальчиком все в порядке. Она не писала заявление на цирковую труппу и считает, что ничего страшного не произошло. По ее словам, хищник сам испугался. Местная жительница выступила против того, чтобы животное усыпляли.

«Нормально он себя чувствует, вообще хорошо. Там маленькие царапинки на предплечье правом», — заявила Лилия.

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Она рассказала, что с дочкой и сыном была на представлении, потом дети захотели сделать фото на память с медведем, его привели на поводке. Первые в очереди дети нормально сфотографировались с хищником, проблем не возникло.

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«Потом были мои [дети]. Они во время представления кушали попкорн и пили клубничный йогурт. Наверное, клубникой и молоком пропахли», — отметила женщина.

По ее словам, сначала медведь положил лапу на плечо ее сына, все с перепугу начали кричать, тогда медведь «нечаянно прихватил» ребенка за плечо.

«Медведь сидел перепуганный, его сразу увели, все разбежались, мы в зале одни остались. Потом приехали скорая помощь и милиция», — добавила собеседница «360».

У нее взяли показания, а дрессировщика задержали. Она слышала, что будто бы медведя хотят усыпить. Женщина выступила против этого.

«Это же животное! Он агрессии не проявлял, просто лапку положил. Единственное их упущение, что медведь был без намордника. Мы не стали писать заявление, мне так жалко этих артистов, они так старались, хорошее, красивое представление было», — подчеркнула местная жительница.

Медведь укусил ребенка за плечо после циркового представления в Амурской области в начале недели. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по ее результатам примут решение.