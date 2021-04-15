Медведь пришел к сахалинской школе во время занятий. Видео

Бурый медведь решил прогуляться около школы села Шебунино на Сахалине во время занятий. Опасный хищник попал на видео.

На кадрах видно, что отощавший после зимней спячки медведь осторожно подошел к забору и начал нюхать воздух. Потом что-то спугнуло животное и оно пустилось наутек. В объектив камеры попал мальчик, который пробежал в сторону калитки.

Как сообщил сайт kp.ru, это произошло несколько дней назад. Работники школы передали видеозапись в районное лесничество. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказали, что держат ситуацию под контролем. После этого визита медведя больше в селе никто не видел. В лесничестве уточнили, что если животное снова появится рядом с людьми, его придется застрелить.

Во время визита хищника к школе на площадке перед зданием никого не было. Накануне в Благовещенске медведь набросился на пожилого работника торговой базы, когда тот пришел дать ему еды.