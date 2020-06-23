Медведь погнался за мужчиной ради мороженого

Всего за несколько дней ролик набрал больше трех миллионов просмотров. Популярность видеоролика объяснить крайне легко. Там присутствует все, что так любят интернет-пользователи: драйв и животные. Это самый верный способ стать популярным.

Мужчина заснял на видео, как за ним гонится огромный медведь. Голос за кадром советует дать что-то хищнику, чтобы отвлечь его внимание. Парень достает мороженое и отдает лакомство животному. Тот сразу фокусирует свое внимание на десерте и перестает бежать за человеком.

Оказалось, что мишку зовут Том, ему полтора года и он совсем неопасный. Он появился на свет в передвижном зоопарке, после этого его отдали в специальный приют.

В своем инстаграм-аккаунте Сергей успокоил всех интересующихся — с мишкой все в порядке.

Теперь у Тома есть свои фанаты.