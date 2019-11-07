Медведь Мансур не может впасть в спячку. Хозяин мишки винит строителей

Калужские летчики бьют тревогу. На аэродроме «Орешково» вскормленный пилотами медведь отказывается впадать в спячку. Хозяин мишки уверяет, что всему виной строители, которые не успели закончить работы в срок, а постоянный шум мешает зверю.

На аэродроме под Калугой живет известный на всю страну медведь Мансур. Еще медвежонком он заблудился и набрел на авиационные ангары, летчики приютили медведя, соорудили просторный вольер и организовали фонд помощи.

Но проблем меньше не стало. Медведь рискует здоровьем и, как следствие, жизнью. Он не в состоянии впасть в спячку. Из-за шумящих рядом строителей, которые уже почти на месяц нарушают сроки сдачи очередного объекта для Мансура — кухни.

Источник фото: телеканал «360»

«Это открытый проект, благотворительный. На эти деньги для медведя создаются условия. Идея его содержания — это полувольное содержание зверя, то есть это не клетка, а большой вольер в лесу. В этом году, весной, построили шикарный просто бассейн — строили авиаторы из Владимира», — рассказал хозяин медведя Андрей.

Источник фото: телеканал «360»

Мансур — товарищ избалованный. Кашу ему подавай с сухофруктами, и чтобы ни единого приема пищи без десерта или орехов. Инициативная группа поддерживает регулярное и полноценное питание медведя изо всех сил. Но постепенно готовить на улице становится все труднее.

«На улице холодно. 2-3 часа приходится на холоде стоять. Потом — вода холодная, а посуду огромную еще помыть потом надо. Это очень неудобно», — поделилась Лада, друг Мансура.

Источник фото: телеканал «360»

Для Мансура придумали настоящую кухню. Увы, сроки сдачи объекта нарушены уже почти на месяц.

«Медведь в спячку залегает, нужно уже соблюдать тишину рядом с ним. Плюс нам необходимо из его берлоги перенести холодильники, которые были куплены для хранения его продуктов. На улицу их не вынесешь, их можно только поставить на эту кухню, а кухня не доделана», — пожаловался Андрей.

Источник фото: телеканал «360»

Сами строители искренне удивляются претензиям. Они говорят, что всю осень шли дожди, поэтому работать они не могли.

Однако после беседы со съемочной группой «360» директор фирмы лично взял на себя ответственность, объект обещали сдать в течение трех дней.

«Сейчас сделаем какие-то дополнительные работы, электрику проведем. Скамеечки красивые сделаем бонусом», — пообещал Валентин, директор строительной фирмы.

Источник фото: телеканал «360»

Мансур — зверь особенный, его породила природа, а вскормил человек. У Мансура есть папа — Андрей, есть друзья и фанаты. Есть неравнодушные люди, помогающие бескорыстно, по душевной доброте. А значит, определенно точно есть шансы прожить долгую медвежью жизнь и радовать людей всех возрастов.