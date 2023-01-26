Общество 26 января 2023, 15:12 Медведь Диксон получил подарок от «Роснефти» в честь окончания полярной ночи фото пресс-службы Московского зоопарка

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В честь окончания полярной ночи «Роснефть» прислала подарки подшефным белым медведям, в том числе Диксону. Этот зверь стал настоящей звездой Московского зоопарка из-за драматической истории, случившейся с ним осенью на Ямале.

Спасти Диксона

В прошлом году за историей спасения Диксона наблюдала почти вся страна. Медведя случайным образом нашли на Ямале со множеством огнестрельных ранений. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. И хотя сначала прогнозы были неутешительными, сегодня мишка живет в Московском зоопарке и восстанавливается после пережитого.

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«Мы проводим ветеринарные тренинги, разработанные, чтобы стимулировать его движения. Также создали программу по модернизации бассейна, чтобы медведь плавал и стимулировал движения задних лап», — рассказал заведующий отделом хищных животных зоопарка Иван Пажетнов.

Благодаря высококвалифицированной помощи медиков и сотрудников зверинца, сегодня Диксон проходит курс реабилитации, а его состояние почти стабилизировалось. За здоровьем косолапого следят не только работники Московского зоопарка, но также и представители НК «Роснефть». Сегодня корпорация помогает ученым сохранять популяцию животных в природе, ведь белый медведь занесен в Красную книгу как уязвимый вид. Кроме того, Роснефть также опекает этот вид в зоопарках России: оплачивает еду, ветеринарный уход и строительство новых вольеров.

«Роснефть выделила первый транш Московскому зоопарку, благодаря которому начали строительство центра воспроизводства редких видов животных именно для белых медведей. Это будет крупнейший в России комплекс», — рассказала координатор программ Союза зоопарков и аквариумов России по белым медведям Марина Голищук.

Сейчас Диксон живет по специальному распорядку. В течение дня у него есть время и на физические упражнения, и на специальную диету. За день мишка съедает до четырех килограммом продуктов. По словам зоологов, медведь обожает каши и рыбу. Сегодня в рационе — двойная порция лосося. Это угощение ему также передали сотрудники «Роснефти» в честь окончания полярной ночи в его родной Арктике.

фото пресс-службы Московского зоопарка фото пресс-службы Московского зоопарка фото пресс-службы Московского зоопарка

Тридцать три медведя

«Роснефть» постоянно прикладывает усилия, чтобы улучшить содержание белых медведей в зоопарках России. К примеру, по состоянию на январь 2023 года на попечении корпорации находится 33 белых медведя (включая Диксона) в 17 зоопарках страны. На содержание одного такого зверя требуется несколько миллионов рублей. На корма для одного животного в месяц необходимо 100-120 тысяч рублей (в зависимости от пола и возраста, так как самцы значительно крупнее). Еще от 1,5 до трех миллионов рублей в год уходит на обслуживание вольера и ветеринарное обеспечение. Кроме того, корпорация регулярно строит новые вольеры «с нуля».

В прошлом году в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей», при поддержке НК «Роснефть» построили уникальный вольерный комплекс для белых медведей общей площадью две тысячи квадратных метров. Сегодня его считают самым большим в России и одним из лучших и современных в мире.

Совсем недавно в Московском зоопарке запустили целый просветительский проект о белом медведе для школьников. Его инициаторами стали сотрудники самого зоопарка и представители НК «Роснефть». Его цель — донести до детей важность бережного отношения к этим уникальным животным.