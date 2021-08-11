Медцентр откроют в Новом Уренгое в 2022 году

В Новом Уренгое продолжается строительство пятиэтажного здания медцентра, который объединит женскую консультацию и детскую поликлинику. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Здание намерены сдать в начале следующего года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил построить этот объект в 2019 году по многочисленным просьбам местных жителей. Детская поликлиника рассчитана на ежедневный прием до 1000 пациентов. Женская консультация сможет принимать каждый день по 300 людей. Всего в медцентре будет работать около 500 врачей и медсестер.