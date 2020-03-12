Медцентр Коммунарки опроверг смерть пациента от коронавируса

Руководство медицинского центра на Коммунарке опровергло слухи о смерти одного из своих пациентов от коронавируса. 75-летний мужчина скончался по другой причине, которая никак не связана с новой инфекцией.

Об этом рассказал заместитель главврача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин в эфире канала «Россия-1».

Он умер не от коронавируса совершенно. Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще Игорь Тюрин.

Эту информацию подтвердил и Департамент здравоохранения Москвы. В ведомстве подчеркнули, что провели все необходимые анализы (они дали отрицательные результаты на коронавирус). Пациент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Попытки его реанимировать начали проводить еще в скорой помощи и продолжились в отделении интенсивной терапии. Однако усилия врачей не помогли — мужчина скончался через 40 минут после госпитализации.

Вскрытие показало, что он умер от кровоизлияния в надпочечники, которое произошло из-за «прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита». В легких мужчины не обнаружили никаких патологических изменений.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в инфекционной больнице в Коммунарке умер пациент, который попал в медицинское учреждение сутки назад. Якобы мужчину госпитализировали с пневмонией. По информации канала, 75-летний погибший вернулся из Италии 18 февраля. Он прилетел во Внуково из города Тревизо и не проходил никакой проверки на заболевание — в то время информации о вспышке болезни именно в этом регионе еще не было. Baza уточнила, что мужчина все это время пользовался общественным транспортом и ходил на работу в ОКБ Сухого до 10 марта.

Канал приводит рассказ родных. Они уверяют, что погибший стал чувствовать недомогание 4 марта: сперва у него появился небольшой кашель, но потом состояние ухудшилось. По информации канала, 7 марта мужчина ездил в больницу, но там ему посоветовали не паниковать и прописали грудной сбор. Через несколько дней кашель перерос в проблемы с дыханием. Именно это, утверждает канал, и стало причиной госпитализации.

По данным канала, никаких анализов на коронавирус погибшему не успели сделать. Чтобы узнать, болел он новым типом инфекции или нет, у него возьмут биоматериал на исследование. Его якобы будет проводить новосибирский центр «Вектор». Baza заявила, что всех родных покойного направляют в медцентр в Царицыно — там их должны обследовать на коронавирус. Однако близкие мужчины не хотят туда ехать до похорон погибшего.