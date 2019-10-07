Медсестры уволятся из онкоцентра НИИ Блохина вслед за врачами

Вслед за врачами из детского онкологического отделения НИИ имени Блохина собираются уволиться медсестры. Они недовольны низкими зарплатами и жалуются на директора клиники, который врет о суммах выплат. Об этом в своем Twitter написал независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

«Иван Сократович (Стилиди, директор ФГБУ „НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина“ — прим. ред.) во всеуслышание заявил, что у медсестер [зарплата] 85 тысяч, у врачей — 180 [тысяч рублей в месяц]. В реальности они получают по пять, по шесть, по 10 тысяч. Мы, медицинские сестры, получаем по три, по две, по пять тысяч. Он создает картинку для общества, чтобы все успокоились. Он просто врет», — рассказала одна из медсестер.

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По ее словам, за последний месяц ей не выплатили отпускные — несмотря на то, что в документах эта выплата указана.

Она также показала «Альянсу» квитанции, из которых видно, какие именно суммы она получила за последний месяц. В озвученные цифры очень трудно поверить: присутствующих изумляют слова о зарплате семь тысяч рублей в месяц для медсестры московской больницы.

Медсестра сообщила, что работает в НИИ последний месяц. Кроме нее из больницы собираются уволиться еще три сотрудника — они также дорабатывают последние недели. Официальный представитель онкоцентра Нина Попова, в свою очередь, опровергла эту информацию. Она заявила, что никто из медицинского персонала заявлений об уходе не писал и НИИ продолжает работу в штатном режиме.