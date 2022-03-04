Медсестру обвинили в хищении в Прикамье

В Пермском крае перед судом предстанет медсестра, которую обвинили в хищении. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что в обязанности медсестры входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам, которые находились на искусственном вскармливании. Правоохранители предполагают, что женщина выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и молочных смесей с целью дальнейшей продажи. Нанесенный ущерб превысил 137 тысяч рублей.