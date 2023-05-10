Общество 10 мая 2023, 09:55 Медсестрам предложили взять на себя часть обязанностей врачей Минздрав предложил передать часть врачебных обязанностей медсестрам РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения предложило перераспределить задачи между персоналом и передать некоторые врачебные обязанности медсестрам. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на рекомендации центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.

Так, младший медперсонал хотят обязать составлять списки пациентов для медосмотров, проводить диспансерное наблюдение за состоянием хронически больных, организовывать школы здоровья.

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«Суть перераспределения функций <…> — пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы <…> и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции», — отметили в НИИ.

В середине декабря 2022 года врачи-стажеры появятся в первичном звене здравоохранения России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размер дополнительных выплат медицинским работникам не должен зависеть от региона.